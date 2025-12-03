La Titan Desert Marruecos 2026 presenta un recorrido de montaña y tramos inéditos

La prueba, que se considera "el Dakar de la BTT", ha sido presentada en la Casa Árabe de Madrid en un acto al que han acudido los protagonistas del evento y en el que se han adelantado las novedades de una edición que destacará sobre todo por la montaña, por lo que los titanes deberán estar preparados para la dureza en el desierto.

Si la Titan 2025 subrayó la efeméride de las 20 ediciones y estuvo cargada de guiños a los primeros años y de homenajes a pioneros y pioneras, la de 2026 destacará por sus sorpresas, a pesar de llevar ya más de dos décadas de historia.

En 2025 el recorrido fue de desierto y dunas. En 2026, el pelotón regresa a la cordillera del Atlas y recupera el terreno rompepiernas. Serán seis etapas, unos 600 kilómetros en total y más de 6.000 metros de desnivel positivo acumulado.

Todo ello con los elementos habituales que hacen única a esta carrera: el campamento único para todos los titanes, la etapa maratón, en la que los ciclistas deberán valerse por sí mismos y no contarán con ayuda externa o con las comodidades habituales; o los tramos de navegación, en los que no habrá ruta marcada y serán los propios Titanes los que tengan que diseñar su itinerario.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las dos primeras etapas serán las que marquen ese carácter montañoso de la edición. El primer día consistirá en un bucle alrededor de la localidad de Boumalne Dades: 98 kilómetros y más de 2.000 metros de desnivel. Será, además, la etapa del Škoda Challenge, una subida cronometrada de 4,5 kilómetros que premiará al más rápido y a la más rápida en completarla con 60 segundos de bonificación en la general.

El segundo día será también en las alturas, aunque algo menos duro. Más de 100 kilómetros y 1.500 metros de desnivel hasta llegar al primer campamento de la carrera. De allí saldrá también la tercera etapa, primer sector de la etapa maratón. Una jornada de paisajes desérticos, con grandes planicies y palmerales.

Y así se llegará a la cuarta etapa, la que seguramente sea la etapa reina de esta edición de la Titan Desert Morocco. Más de 120 kilómetros y un recorrido inédito de desierto, subidas y dureza. Una etapa que bien conocen los aficionados al motor de la zona, pero que será completamente nueva para los corredores.

La traca final incluirá una quinta jornada con el clásico tramo de dunas, que además contará con un sector de navegación de varios kilómetros. Por último, la sexta etapa pondrá su final en la llegada histórica a la localidad de Maadid, pero por una ruta inédita y nunca antes vista en la Titan marroquí.

Un recorrido duro, de contrastes y con muchas sorpresas para titanes novatos y veteranos, quienes siempre encontrarán espacio para nuevas aventuras.

Etapa Recorrido Km Desnivel

1a Boumalne Dades-Boulmane Dades 98 2.175 mts

2a Boumalne Dades- Battou 105 1.550

3a Battou- Sidi Ali 98 352

4a Sidi Ali- Merzouga 123 804

5a Merzouga- Merzouga 86 603

6a Merzouga- Maadid 74 609.