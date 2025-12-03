McIlroy arranca curso: "Quiero ganar más 'majors' y estar en más equipos de la Ryder"

McIlroy fijó estas metas en declaraciones a los medios en la víspera del comienzo del Abierto de Australia de golf en Melbourne, la segunda cita de la nueva temporada del DP World Tour, el circuito europeo.

Es el primer torneo en el que el norirlandés participa después de disputar la gran final del DP World Tour en Dubái el pasado 17 de noviembre, cuando se proclamó mejor jugador del circuito europeo de la temporada por séptima ocasión.

Con cinco torneos grandes a sus espaldas, McIlroy, de 36 años, subrayó que no ha perdido el hambre de sumar más títulos: "Quiero ganar más 'majors' y quiero formar parte de más equipos de la Ryder Cup".

Admitió que una de sus ilusiones sería ganar el Abierto Británico en el emblemático campo escocés de St.Andrews y el de Estados Unidos en el de Pebble Beach, donde se adjudicó este año el de Augusta.

"Hay algunas sedes en nuestro golf que, quizá, significan más que otras, y eso es algo que me encantaría hacer algún día", expuso el norirlandés, según informa el DP World Tour en su web.

McIlrory se mostró entusiasmado de volver a jugar el Abierto de Australia, donde venció en 2013, y en particular en el campo de Royal Melbourne, que no era sede del torneo desde 1991.

Entre los aspirantes a la victoria, está el español David Puig, ganador del Campeonato de la PGA australiana el pasado domingo, su primer título del DP World Tour de su carrera.

También participa otro español, Josele Ballester, quien sumó su primer título como profesional hace dos semanas en el Saudí Internacional jugado en Riad, del circuito asiático.

Otros aspirantes son el chileno Joaquín Niemann, el danés Rasmus Neergaard-Petersen o los australianos Adam Scott y Cameron Smith, el estadounidense Caleb Surratt.

El Abierto de Australia tiene como premio extra que concede al campeón una plaza para jugar el próximo Masters de Augusta y otras tres para el Abierto Británico a los tres mejores clasificados que no tengan ya asegurado su billete para el torneo.