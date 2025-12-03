Miércoles 3 de diciembre de 2025

Ciudad de Guatemala. El Xelajú guatemalteco tiene este miércoles en su Estadio Cementos Progreso una cita con la historia en el partido de vuelta de la final de la Copa Centroamericana de la CONCACAF frente a la Liga Deportiva Alajuelense, de Costa Rica, actual bicampeón regional.

Redacción deportes. La segunda jornada de los treintaidosavos de final de la Copa del Rey tiene este miércoles varios encuentros con clubes de LaLiga EA Sports: el Levante visita al Cieza, equipo de la quinta categoría del fútbol español; el Girona al Ourense, de 1ª RFEF; y el Villarreal, el Elche, la Real Sociedad y el Betis respectivamente al Antoniano, Quintanar del Rey, Reus y Torrent, los cuatro de 2ª RFEF.

Sídney (Australia). Por segunda vez en su historia, España está en el sorteo de una Copa del Mundo de rugby, el de Australia 2027. "Los Leones", cuya única participación mundialista data de Gales en 1999, entrarán en el bombo 3 de la ceremonia que tendrá lugar en Sídney a las 10.00 CET y que definirá la fase de grupos.

- NBA: Cleveland Cavaliers-Portland Trail Blazers, Indiana Pacers-Denver Nuggets y Orlando Magic-San Antonio Spurs (00.00 GMT del jueves), Atlanta Hawks-Los Angeles Clippers (FOTO) y New York Knicks-Charlotte Hornets (00.30), Chicago Bulls-Brooklyn Nets, Houston Rockets-Sacramento Kings y Milwaukee Bucks-Detroit Pistons (01.00) y Dallas Mavericks-Miami Heat (01.30).

- España. LaLiga EA Sports. Adelantado de la 19ª jornada: Athletic Club-Real Madrid (18.00 GMT). (FOTO)

- España. Copa del Rey. 1/32 final. Crónicas de los partidos Cieza-Levante, Antoniano-Villarreal, Ourense-Girona, Quintanar del Rey-Elche, Reus-Real Sociedad y Torrent-Betis (20.00 GMT). (FOTO)

- El Comité Ejecutivo de la UEFA anuncia la candidatura ganadora para ser sede de la Eurocopa femenina de 2029, a la que aspiran Dinamarca/Suecia, Alemania, Polonia y Portugal.

- Inglaterra. 14ª jornada: Arsenal-Brentford (FOTO), Brighton-Aston Villa, Burnely-Crystal Palace y Wolverhampton-Nottingham Forest (19.30 GMT) y Leeds-Chelsea y Liverpool-Sunderland (FOTO) (20.15).

- Italia. Copa (1/8 final). Atalanta-Génova (14.00 GMT), Nápoles-Cagliari (17.00) e Inter-Venezia (20.00).

- Alemania. Copa (1/8 final) (FOTO): Friburgo-Darmstadt y Bochum-Stuttgart (17.00 GMT) y Hamburgo-Kiel y Union Berlin-Bayern Múnich (19.45).

- Copa Centroamericana CONCACAF. Final, vuelta: Xelajú (GUA)-Alajuelense (CRC) (02.00 GMT del jueves) (ida 1-1).

- Sorteo del Mundial de Australia 2027, en Sídney (09.00 GMT).

