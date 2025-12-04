Cairo Santos: "Espero que la NFL nos haga a mí y a los Bears el regalo de jugar en Brasil"

"Soy hincha del Flamengo. Juegan en Río y en el Maracaná, así que sería un momento surrealista", dijo Santos a pregunta de Efe en un encuentro con un reducido grupo de periodistas.

"Ojalá la NFL me dé ese regalo -que nos dé a los Bears ese regalo- de jugar en Brasil. Para mí sería una sensación realmente única", añadió Santos, el pateador más preciso de la historia de su franquicia.

En su plan de expansión internacional, la NFL aterrizó en Brasil en 2024 con la disputa de un Philadelphia Eagles 34-29 Green Bay Packers. Este 2025 repitió con Los Angeles Chargers 27-21 Kansas City Chiefs. Dos partidos de categoría jugados en São Paulo.

La liga se ha comprometido a otros tres partidos, esta vez en Río de Janeiro, a lo largo de las próximas cinco temporadas; con el primero en 2026, aún sin equipos designados.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Llevar un partido a Brasil fue un sueño cumplido para millones de aficionados que empiezan a enamorarse del fútbol americano. También era un sueño para mí desde que llegué a la liga: ayudar a tender ese puente para que un partido de la NFL llegara a Brasil", dijo Santos.

Con un balance de 9 victorias y 3 derrotas en la recta final de la temporada regular, una racha de cinco triunfos seguidos y como líderes de su división y de la conferencia, los Bears buscan clasificarse por primera vez desde 2020 a los 'play-off'.

Pensar en el 'Super Bowl' o incluso en las eliminatorias, es algo que a Santos de momento le queda "muy lejos incluso para pensarlo", aunque reconoció que el equipo siente que se ha "ganado el derecho de luchar por cosas importantes este año".

La última vez que los Bears llegaron a un Super Bowl fue en 2007 y su último título data de 1986.

"Cada semana parece como si fuera un partido de 'play-off', porque nos enfrentamos a defensas durísimas, a grandes mariscales de campo, y estamos totalmente centrados en ganar ese partido, recuperar el aliento y seguir adelante", explicó.

"Creo que nos hemos ganado la oportunidad de pelear por ese puesto en los 'play-off' ahora mismo", añadió el brasileño.

Los Bears pelearán por la plaza directa a los 'play-off' de la NFC Norte frente a los Green Bay Packers, rivales de división, con los que se medirán dos veces a lo largo de las próximas tres semanas.

Los Packers se han convertido en la bestia negra de los Bears en los últimos tiempos; Chicago solo ha logrado una victoria en sus recientes 12 enfrentamientos.

"El objetivo es superar este primer desafío, que son los Green Bay Packers, y a partir de ahí veremos cómo queda el panorama. Todavía se siente lejos alcanzar las eliminatorias", afirmó Santos.