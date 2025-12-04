Colombiana Mariana Pajón e iraní Soraya Aghaei, nuevos miembros de Comisión de Atletas COI

Pajón es doble campeona olímpica en BMX en Londres (2012) y Río (2016) y Aghaei es la primera jugadora de bádmiton que representó a Irán en uno Juegos Olímpicos, tras participar en Tokio (2020).

A las dos atletas se suman como representantes de los deportistas el taekwondista costamarfileño Cheick Sallah, medalla de oro en Río 2016; la remera saudí Husein Alireza, olímpica en 2020; y la tenista de mesa nigeriana Olufunke Oshonaike, que ha participado en siete ediciones consecutivas de los Juegos Olímpicos, desde Atlanta 1996 hasta Tokio 2020, según informó el COI en un comunicado.

La Comisión de Atletas del COI está formada por 23 miembros, 13 mujeres y 10 hombres de todos los continentes, incluido uno del Equipo Olímpico de Refugiados, que representan a 15 deportes de verano y 5 de invierno.

Doce de ellos son votados directamente por los atletas mediante elecciones durante los Juegos. En los próximos de Milán Cortina 2026, once deportistas optan a ocupar dos vacantes disponibles.

