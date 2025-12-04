Ecuador reina en los 200 metros con oros de Angulo y Caicedo, y en 110 metros con Herrera

Angulo cruzó la meta en primer lugar con un tiempo de 20,63 segundos, por delante del colombiano Ronal Longa, que venía de ganar los 100 metros planos y también la prueba de relevos de los 4x100 metros planos con el resto del equipo de Colombia.

Longa se quedó con la medalla plata con una marca de 20,83 segundos, mientras que la medalla de bronce fue para el paraguayo César Almirón con un tiempo de 20,99 segundos.

En la carrera femenina de los 200 metros, Caicedo paró el cronómetro en 23,09 segundos, seguido de la también ecuatoriana Suárez, medalla de plata con un tiempo de 23,32 segundos, mientras que colombiana María Camila Maturana obtuvo el bronce con 23,55 segundos.

A su vez, el ecuatoriano Marcos Herrera también se colgó el oro en los 110 metros vallas, al llegar primero con un tiempo de 13,97 segundos, seguido del colombiano Yojan Camilo, con 14,18 segundos; y el dominicano Cristian José Rodríguez, con 14,39 segundos, quienes fueron los únicos tres competidores de esta disciplina.

Con estas medallas, Ecuador se mantiene en el quinto lugar del medallero con 116 medallas en estos Juegos Bolivarianos, entre ellas 33 oros, 43 platas y 40 bronces.

Hasta este jueves, el medallero de los Juegos Bolivarianos lo encabeza Colombia con 294 metales, de los cuales 119 son oros; le sigue Venezuela con 251 medallas, de ellas 87 oros; y Perú, con 205 preseas, entre ellas 59 oros.

Los Juegos Bolivarianos de 2025 se celebran del 22 de noviembre al 7 de diciembre en las ciudades peruanas de Ayacucho y Lima con la participación de más de 4.000 deportistas de 17 países, para quienes es la primera gran cita polideportiva del ciclo olímpico con miras a Los Ángeles 2028.