El boxeador olímpico ecuatoriano Gerlon Congo se alza con el oro en Juegos Bolivarianos

Congo solo tuvo que ganar el combate con Agustín para alzarse con el oro, pues únicamente esos tres boxeadores estaban inscritos para la categoría de más de 90 kilos, y el dominicano pasó a la final después de que el árbitro suspendiese el combate al constatar que el boliviano no estaba en condiciones de poder seguirlo.

Ecuador también sumó otro oro en el boxeo con José Gabriel Rodríguez en la categoría de hasta 70 kilos, donde se impuso en la final al venezolano Lisandro Tejada, tras haber derrotado en las semifinales al panameño Eduardo Beckford.

El resto de oros del boxeo de los llevaron los competidores de Venezuela, con seis medallas de doradas; y Colombia, con tres.

Los oros para Venezuela los consiguieron Jesús Cova (-65 kilos), Krisandy Ríos (-60 kilos), Omailyn Alcalá (-57 kilos), Andrés Cova (-55 kilos), Diana Maestre (-54 kilos) y Irismar del Valle Cardozo (-51 kilos).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Para Colombia contribuyeron a la cosecha de oros Diego Mota (-80 kilos), Yilmar González (-50 kilos) y Camila Gabriela Camilo (-65 kilos).

Hasta este jueves, el medallero de los Juegos Bolivarianos lo encabeza Colombia con 294 metales, de los cuales 119 son oros; le sigue Venezuela con 251 medallas, de ellas 87 oros; y Perú, con 205 preseas, entre ellas 59 oros.

Los Juegos Bolivarianos de 2025 se celebran del 22 de noviembre al 7 de diciembre en las ciudades peruanas de Ayacucho y Lima con la participación de más de 4.000 deportistas de 17 países, para quienes es la primera gran cita polideportiva del ciclo olímpico con miras a Los Ángeles 2028.