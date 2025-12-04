El Covirán, tras las graves lesiones de Valtonen y Kljajic, ficha a William Howard

William Howard, de 203 centímetros de estatura y 32 años, tiene experiencia en la Liga Endesa, ya que jugó en el Joventut Badalona y en el Basquet Girona, donde la pasada campaña disputó cinco partidos antes de terminar el curso en el Nanterre 92, de la Liga 1 francesa.

El alero galo llega este jueves a Granada y realizará el viernes su primer entrenamiento junto a sus nuevos compañeros, para estrenarse el sábado en el partido que los rojinegros disputarán como locales ante el Casademont Zaragoza, informó el club.

La operación de los granadinos para fichar a William Howard se ha cerrado horas después de conocerse el parte médico de Valtonen y de Kljajic, que se lesionaron el pasado lunes con sus respectivas selecciones nacionales.

El Covirán Granada informó este jueves de que las lesiones de ambos jugadores “necesitan de un periodo de recuperación de larga duración”, por lo que se entiende que estarán varios meses de baja.

Valtonen sufre una lesión en el hombro derecho de la que será intervenido quirúrgicamente, mientras que Kljajic estará ausente por una rotura muscular en el isquiotibial de la pierna izquierda.

Los dos regresaron lesionados de las Ventanas FIBA en las que han estado convocados con Finlandia y Montenegro, respectivamente.