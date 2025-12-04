El mexicano Carlos Ortiz, colíder tras la primera jornada del Abierto de Australia

Ortiz, Smylie y Fox concluyeron la primera ronda con 65 golpes, dos menos que el grupo de perseguidores formado por el escocés Adam Cameron, el francés Clement Charmasson y el danés Rasmus Neergaard-Petersen.

A pesar de dos 'bogeys', el golfista mexicano, que milita en el LIV, el circuito saudí, firmó seis ‘birdies’ y un ‘eagle’ en el hoyo 17.

La gran figura del torneo es el norirlandés Rory McIlroy, número dos del mundo, quien no tuvo una buena jornada y quedó con un golpe por encima del par en la clasificación.

“Limité los daños y espero que las condiciones mejoren un poco en los próximos días y pueda hacer una buena racha”, comentó McIlroy al término del primer recorrido, donde hizo cinco ‘birdies’ y seis ‘bogeys’

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Peor le fueron las cosas al español David Puig, ganador del Campeonato de la PGA australiana el pasado domingo, su primer título del circuito europeo, que finalizó la primera manga a nueve golpes de la cabeza, con +3, lo que le pone las cosas difíciles para entrar en la pugna por la victoria.

Los mejores españoles son Josele Ballester y Rafa Cabrero Bello, ambos con -2.

Tampoco fue un buena jornada para el chileno Joaquín Niemann, que acabó con +2.

El Abierto de Australia concede al campeón una plaza para jugar el próximo Masters de Augusta y otras tres para el Abierto Británico a los tres mejores clasificados que no tengan ya asegurado su billete para el torneo.