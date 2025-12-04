Polideportivo
El noruego Reitan domina en Sudáfrica con Jorge Campillo a seis golpes

Redacción deportes, 4 dic (EFE).- El noruego Kristoffer Reitan, con un total de -9, encabeza en solitario el Nedbank Challege de Sudáfrica, el torneo del circuito europeo que se celebra cada año en homenaje a la leyenda del golf de este país, Gary Player, una vez completada este jueves la primera jornada, en la que el mejor español fue Jorge Campillo, a seis golpes del líder.

Por EFE

Reitan firmó una tarjeta de diez 'birdies' y un 'bogey' en el campo de la localidad de Sun City para marcar distancias sobre sus principales perseguidores, el inglés Marcus Armitage, el francés Adrien Saddier y el sueco Jesper Svensson, los tres con -6.

Campillo está en undécimo lugar con -3 y Alejandro del Rey, con -2, mientras que el malagueño Ángel Ayora, en su reaparición después de su sobresaliente actuación en la final de Dubái del DP World Tour de mediados de noviembre, se quedó a diez golpes de la cabeza, con +1, al igual que Eugenio López-Chacarra.

El Nedbank Challenge coincide con la celebración del Abierto de Australia, también encuadrado en el calendario del circuito europeo.