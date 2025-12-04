El noruego Reitan domina en Sudáfrica con Jorge Campillo a seis golpes

Reitan firmó una tarjeta de diez 'birdies' y un 'bogey' en el campo de la localidad de Sun City para marcar distancias sobre sus principales perseguidores, el inglés Marcus Armitage, el francés Adrien Saddier y el sueco Jesper Svensson, los tres con -6.
Campillo está en undécimo lugar con -3 y Alejandro del Rey, con -2, mientras que el malagueño Ángel Ayora, en su reaparición después de su sobresaliente actuación en la final de Dubái del DP World Tour de mediados de noviembre, se quedó a diez golpes de la cabeza, con +1, al igual que Eugenio López-Chacarra.
El Nedbank Challenge coincide con la celebración del Abierto de Australia, también encuadrado en el calendario del circuito europeo.