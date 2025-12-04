El noruego Reitan domina en Sudáfrica con Jorge Campillo a seis golpes

Redacción deportes, 4 dic (EFE).- El noruego Kristoffer Reitan, con un total de -9, encabeza en solitario el Nedbank Challege de Sudáfrica, el torneo del circuito europeo que se celebra cada año en homenaje a la leyenda del golf de este país, Gary Player, una vez completada este jueves la primera jornada, en la que el mejor español fue Jorge Campillo, a seis golpes del líder.