El suizo Marco Odermatt también domina en el descenso de Beaver Creek

Tras ganar el gigante de Soelden (Austria) en octubre y el supergigante de Copper Mountain (Estados Unidos) la pasada semana, Odermatt, con un tiempo de 2:29.84, volvió a ser el mejor y por fin venció en el descenso en la legendaria pista 'Birds of Prey' de la estación norteamericana, donde nunca había vencido.

El esquiador helvético, cuádruple ganador del Globo de Cristal, aventajó en tres décimas al estadounidense Ryan Cochran-Siegle, cuya única victoria se remonta al supergigante de Bormio en diciembre de 2020 y cuyo último podio fue el tercer puesto en el descenso de Val Gardena hace un año.

Cerró el podio, a 0.69 de Odermatt, el noruego Adrian Smiseth Sejersted, que apartó del mismo a otro de los aspirantes a la victoria, el suizo Franjo von Allmen, cuarto a 0.85, justo dos centésimas por delante que el austríaco Vincent Kriechmayr.

Odermatt lidera la general de descenso con los 100 puntos que otorga esta victoria y mete la directa en la clasificación de la Copa del Mundo con 300, 134 más que el austríaco Marco Schwarz y 142 de renta respecto al noruego Henrik Kristoffersen.

En su segunda prueba tras casi dos años de ausencia por lesión, el noruego Aleksander Aamodt Kilde fue undécimo a 1:37, y otra de las grandes noticias de la prueba fue la reaparición del suizo Niels Hintermann tras superar un cáncer. Partió con el dorsal 1 y concluyó en el vigésimo puesto a 1.79 de su compatriota.

El chileno Henrik von Appen consiguió una meritoria trigésima cuarta plaza a 2.51 y el español Ander Mintegui, penúltimo en bajar, concluyó en el puesto 62 a 4.39.

La Copa del Mundo masculina continuará este viernes en Beaver Creek con la disputa de un supergigante.