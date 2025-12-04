Golf: Noruego Reitan domina en Sudáfrica

Kristoffer Reitan firmó una tarjeta de diez ‘birdies’ y un ‘bogey’ en el campo de la localidad de Sun City para marcar distancias sobre sus principales perseguidores, el inglés Marcus Armitage, el francés Adrien Saddier y el sueco Jesper Svensson, los tres con -6.
Lea más: Ortiz, entre los líderes en Australia
El español Jorge Campillo está en undécimo lugar con -3 y Alejandro del Rey, con -2, mientras que el malagueño Ángel Ayora, en su reaparición después de su sobresaliente actuación en la final de Dubái del DP World Tour de mediados de noviembre, se quedó a diez golpes de la cabeza, con +1, al igual que Eugenio López-Chacarra.
El Nedbank Challenge coincide con la celebración del Abierto de Australia, también encuadrado en el calendario del circuito europeo. EFE
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy