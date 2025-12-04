Ingebrigtsen renuncia a los Europeos de cros para centrarse en los objetivos de 2026

El próximo curso tiene como grandes objetivos los Mundiales de pista cubierta de Torun (Polonia) y los Europeos de aire libre de Birmingham (Inglaterra).

Ingebrigtsen, triple campeón continental de campo a través, fue incluido inicialmente en el equipo noruego para Lagoa, pero finalmente no ha sido inscrito por decisión personal.

"Jakob ha tenido un excelente entrenamiento en altura durante las últimas semanas, pero ha decidido saltarse el Campeonato Europeo de Campo a Través para centrarse plenamente en la temporada 2026. Apoyamos la decisión y esperamos con ilusión la próxima temporada", declaró a NRK el director deportivo de la Asociación Noruega de Atletismo, Erlend Slokvik.

Con la ausencia de Ingebrigtsen, el equipo absoluto masculino de Noruega estará liderado por el subcampeón nacional de cros en 2023, Magnus Tuv Myhre, y su hermano mayor Filip, medallista de oro en los Europeos de 2018.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy