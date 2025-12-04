La antorcha olímpica regresa a suelo italiano 20 años después

La última vez que la antorcha estuvo en suelo italiano fue con motivo de los Juegos Olímpicos de Invierno de Turín 2006.

En Atenas se celebró horas antes la ceremonia de entrega de la antorcha a los deportistas italianos. La tenista Jasmine Paolini, medalla de oro en dobles en París 2024, y el ciclista Filippo Ganna, oro en la persecución por equipos en pista en Tokio 2020 y ganador de dos medallas en París 2024 (plata en la contrarreloj en ruta y bronce en la persecución por equipos), fueron los encargados de portarla.

Alrededor de las 17.00 (16.00 GMT) de este jueves llegó la antorcha al aeropuerto de Roma-Fiumicino y fueron Paolini y Giovanni Malagò, presidente de la Fundación Milán-Cortina 2026, los primeros en pisar suelo italiano sujetando el fuego olímpico.

La antorcha estará en Roma tanto el 5 de diciembre, día en el que el presidente de la República, Sergio Mattarella, y la primera ministra, Giorgia Meloni, celebrarán un evento en la sede del gobierno italiano; así como el día 6, cuando comenzará oficialmente el recorrido por toda Italia hasta llegar a Milán.

Su llegada a Milán está prevista para el 5 de febrero, un día antes de que comiencen oficialmente los Juegos Olímpicos de Invierno. La ceremonia de apertura se celebrará el 6 de febrero en el Estadio Giuseppe Meazza (San Siro) de Milán.