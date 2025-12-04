La colombiana Yuliana Lizarazo representará a las tenistas del circuito World Tennis Tour

Lizarazo, de 32 años y clasificada en el puesto 485 del ránking mundial, se estrena en esta función desde que se crearon los paneles de jugadores en 2020 con el fin de servir de foro donde los jugadores aportan sus opiniones sobre la gestión del circuito, considerado el tercer nivel del tenis profesional.
El grupo femenino la integran siete tenistas, entre ellas, la suiza Natalia Fehr y la estadounidense Clervie Ngounoue, mientras que el masculino lo forman cinco, de acuerdo con los resultados de las elecciones en las que participan los jugadores.
El panel femenino seguirá presidido por Ambos paneles seguirán presididos por la extenista francesa Mary Pierce y el masculino por el australiano Mark Woodforde, también retirado de la competición.