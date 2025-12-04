La llama olímpica deja Grecia y pone rumbo a Italia para Milán-Cortina 2026

El acto, que fue transmitido en directo por la emisora pública ERT, quedó reducido a la mera entrega de la llama sagrada por parte del Comité Olímpico Heleno a manos italianas, ya que el programa artístico que la acompañaba se canceló ayer, miércoles, debido al pronóstico de tormentas en la capital.

La ceremonia, que escenificó el hermanamiento entre el pueblo griego y el italiano, comenzó con la interpretación del himno olímpico y los himnos nacionales de los dos países por la orquesta sinfónica de ERT, y el izado de banderas.

Unos minutos después, el griego Yorgos Kuyumtsidis, medalla de oro en el Campeonato Mundial de Lucha de 2025, entró con la llama olímpica en el estadio Panatenaico recibiendo los vítores y aplausos del público.

El imponente estadio Panatenaico, situado en el corazón de Atenas, fue la sede, en 1896, de los primeros Juegos Olímpicos modernos.

La antorcha pasó después a manos de la tenista italiana Jasmine Paolini, medalla de oro en dobles en los Juegos Olímpicos de París 2024, quien la entregó a su compatriota, Filippo Ganna, medalla de oro en ciclismo en Tokio 2020.

Finalmente fue la jugadora griega de waterpolo Eleni Ksenaki, campeona mundial con la selección helena en este año, la encargada de encender el pebetero, acompañada por sus compañeras de equipo.

Al igual que en la ceremonia de encendido de la llama en la antigua Olimpia, en el acto de entrega, también destacó el papel central de jóvenes sacerdotisas vestidas con trajes tradicionales.

Después de una danza que culminó con el encendido de la antorcha en el pebetero, se produjo la entrega formal de la llama sagrada a los representantes italianos.

"La llama ha cruzado nuestras montañas y valles, nuestras plazas y callejuelas. Ha encendido más que antorchas, ha encendido rostros, recuerdos y sueños", señaló en su discurso Isidoros Kuvelos, presidente del Comité Olímpico Heleno.

"Hoy es un día mágico para todos nosotros, ya que nos preparamos para el regreso de la sagrada llama olímpica a suelo italiano por primera vez en 20 años", señaló por su parte Giovanni Malagó, presidente del comité organizador de Milán-Cortina 2026

La llama olímpica iniciará ahora un viaje a través de las 110 provincias italianas para llegar el 6 de febrero al estadio San Siro de Milán, donde se celebrará la Ceremonia de Inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026.