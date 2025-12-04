Serge Blanco, leyenda del rugby francés, anuncia su candidatura a la Alcaldía de Biarritz

A tres meses y medio de las elecciones municipales de marzo de 2026, el conocido como 'el Pelé del rugby', de 67 años, lanzó una web en la que pide el voto para llevar a cabo "un proyecto solidario, humanista, ecologista, cultural y que esté a la altura de las expectativas de todos los habitantes de Biarritz".

Blanco, nacido en Caracas en 1958 y que se mudó a Biarritz dos años después, tuvo una brillante carrera en el rugby. Con el XV de Francia, logró seis torneos Cinco Naciones y disputó con Francia una final de la Copa del mundo ante Nueva Zelanda, en 1987.

El franco-venezolano ostentaba el récord de ensayos de Francia, con 38, hasta que fue superado en noviembre pasado por Damian Penaud.

Fue jugador del Biarritz Olympique, entre 1975 y 1992, año en el que fue subcampeón de la Liga.

Una vez retirado, fue comentarista en Canal +, presidente de la Liga Nacional de Rugby (1998-2008) y vicepresidente de la Federación Francesa de Rugby (2012-2016).

También se lanzó en el mundo empresarial, con una marca de ropa, hoteles y centro de talasoteparia. Sin embargo, una parte de ese negocio no prosperó y entró en liquidación judicial en enero de 2020.

De su proyecto para el balneario de Biarritz, considerado uno de los lugares más exclusivos de Francia, Blanco no dio aún demasiados detalles, aunque la prensa francesa adelantó que su proyecto tiene apoyos sobre todo del centroderecha.

Esta ciudad de 25.000 habitantes, que puede llegar a los 100.000 en verano, tiene un acentuado problema con la vivienda, debido al elevado número de residencias secundarias y de apartamentos de alquiler de corta duración en plataformas como Airbnb.

Con precios similares a los de París (entre 8.000 y 12.000 euros el metro cuadrado dependiendo del barrio), Biarritz fue, en enero de 2023, una de las primeras localidades en imponer trabas a alquileres de corta duración.

Una medida que, según el Ayuntamiento, ya ha tenido efectos positivos para el mercado inmobiliario, aunque no los suficientes para paliar la crisis.