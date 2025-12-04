Polideportivo
04 de diciembre de 2025 - 22:52

Sudamericano de Fútbol de Salón: Paraguay a “semis” contra Venezuela

La Selección paraguaya disputará la semifinal del Sudamericano cafetero contra Venezuela.

La selección paraguaya avanzó este jueves a las semifinales del Campeonato Sudamericano que se juega en Sopó, Cundinamarca, Colombia y disputará ese instancia contra Venezuela. Paraguay fue 100% efectivo en la fase de grupos, con cuatro triunfos.

Por ABC Color

El team albirrojo despachó este jueves a Perú, por goleada de 7 a 3, para avanzar a las semifinales del certamen sudamericano salonístico.

En la llave que corresponde a la Albirroja, en el otro juego de cuartos de final, Venezuela se impuso por 4 a 3 al cuadro de Argentina y será el rival de Paraguay este viernes.

En cuanto al juego contra los incaicos, ayer, aunque abultado el marcador final, los peruanos llegaron a la paridad de 3-3 en un determinado momento, pero allí se estancaron para la avanzada guaraní.

Paraguay se impuso con goles de Paulo Rodríguez 2, Daniel Benítez, Diego Flores (para el 4-3 parcial en el primer tiempo); luego ampliaron Rolando Ascona, doblete de Diego Flores y el infaltable tanto del arquero José “Guazú” Ortiz.

Del otro lado de la llave, Colombia goleó 11-1 a Chile, para sumarse a los semifinalistas.

El otro partido de “cuartos” lo disputaban Uruguay vs. Brasil y al ganador lo esperan los anfitriones.