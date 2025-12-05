A LeBron no le importó perder su récord

En Toronto, ante los Raptors, LeBron estaba teniendo una mala noche. Terminó el primer cuarto con cero puntos en su haber y la primera mitad con sólo cuatro.

En la segunda mitad las cosas no mejoraron y sólo anotó otros cuatro. Desde el 5 de enero de 2007, ante los Milwaukee Bucks, LeBron nunca había anotado menos de 10 puntos en un partido.

A falta de 3 segundos para el final, con un empate 120-120, un LeBron sin marcaje recibió el balón de Austin Reaves más allá de la línea de los tres puntos.

Dio un par de pasos y se colocó en la cabecera. El base de los Raptors, Immanuel Quickley, le cortó el paso. LeBron podía haber tirado para intentar alcanzar los 10 puntos que habrían prolongado su récord anotador a 1.298 partidos.

Pero con Rui Hachimura desmarcado en la esquina izquierda de la cancha, le pasó rápidamente el balón. El alero recibe el balón a falta de 1,8 segundos para la bocina final, se levanta y la pelota sale de sus manos con un segundo en el reloj.

Hachimura anotó los tres puntos y la asistencia de LeBron ganó el partido. En los vestuarios, al final del partido, el jugador de 40 años explicó con calma su razonamiento: “Es simplemente jugar de la manera correcta. Siempre hay que hacer la jugada correcta. Ha sido mi forma de operar, así fue cómo me enseñaron el juego, lo he hecho toda mi carrera. No lo dudé ni un segundo”. EFE