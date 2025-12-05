Colombia copa el podio femenino de ciclismo de ruta con Londoño, Hernández y Peñuela

Las tres ciclistas colombianas cruzaron la meta casi a la par, con un tiempo de 2 horas, 46 minutos y 53 segundos, en el que completaron los 132 kilómetros de la prueba, desarrollada en la Costa Verde de Lima, donde las competidores debían dar seis vueltas a un circuito de 22 kilómetros de extensión.

Hasta el viernes, Colombia lideraba la competencia con 310 medallas totales, con 126 oros, seguida por Venezuela, con 284 galardones, 98 de ellos dorados, y Perú, que alcanzó 63 de oro para alcanzar un total de 229 preseas.