España afronta el torneo de Ciudad del Cabo con la baja de Paco Cosculluela

Cosculluela recibió un impacto en la cabeza el pasado domingo en Dubái (Emiratos Árabes Unidos), donde España fue sexta con una sola victoria en cinco partidos, y ha sido suplido en la convocatoria por Noah Canepa, ala de 22 años del Recoletas Burgos que debutó la temporada pasada en el principal circuito internacional.

El joven jugador catalán se reintegra así en el elenco que capitaneará una semana más Juanchín Ramos y en el que repiten Enrique Bolinches, Roberto Ponce, Jaime Manteca, Eduardo López, Antón Legorburu, Jeremy Trevithick, Pol Pla, Tobías Sainz-Trápaga, Ángel Bozal, Josep Serres, Gabriel Rocaries y Manu Moreno.

El equipo adiestrado por el granadino Paco Hernández ha quedado encuadrado en el grupo B, junto a Francia, vigente campeona olímpica, Australia y Argentina y deberá terminar el sábado entre las dos primeras para disputar las semifinales previstas para la jornada de domingo.