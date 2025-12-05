Golf: Ayora se mete en la puja en Sudáfrica

Reitan no estuvo tan acertado como en la ronda inaugural en el campo de Sun City y acabó con 69 golpes, tres por debajo del par, si bien vio reducida su ventaja a un solo impacto sobre el francés Adrien Saddier (-11).

Lea más: Zanotti se despide de Australia

Con -9 están el también francés Julien Guerrier y el sudafricano Christiaan Bezuidenhout, el mejor de la ronda con 65 golpes.

Ayora firmó una destacada actuación, con un ‘eagle’, cinco ‘birdies’ y un ‘bogey’, para acabar con 66 golpes (-5) y ponerse décimo con opciones de remontar en las dos jornadas que restan del torneo que homenajea a la leyenda del golf sudafricano, Gary Player, de 90 años, en el que no hay corte.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

También quedaron bien situados Alejandro del Rey, con -4, y Jorge Campillo, con -3. EFE