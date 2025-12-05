Grousset se toma la revancha

Algo impensable a falta de poco más de cinco metros para la conclusión Noé Ponti, vigente campeón del mundo de la distancia, lideraba con claridad la prueba camino de su tercer oro en la ciudad polaca.

Pero cuando todo parecía más fácil para el nadador suizo Noé Ponti cometió un error y midió mal la llegada, lo que permitió a Grousset mete la mano y arrebatar el oro al helvético por tan sólo una centésima.

Un triunfo que el francés, actual campeón del mundo de los 50 y 100 mariposa en piscina larga, adornó con un nuevo récord de los campeonatos con un crono de 48.10 segundos.

Si Grousset sumó su primera medalla de oro en la piscina del Aqua de Lublin la joven danesa Martine Damborg, de tan sólo 18 años, ya sabe lo que es ganarlas a pares, tras sumar este viernes al triunfo en los 50 mariposa la victoria en la final del hectómetro.

Damborg, que firmó un tiempo de 55.52 segundos, nuevo récord de Europa júnior, arrebató la victoria por 3 centésimas a la neerlandesa Tessa Giele, que debió conformarse con la plata.

Completó el podio la sueca Louise Hansson, oro hace dos años en Otopeni, que pese a llegar en cabeza al último largo, se vio superado en los metros finales por la danesa y la neerlandesa.

Quien no se dejó sorprender fue la alemana Isabel Gose que contabilizó su segundo oro en estos Europeos al añadir a su victoria en los 400 libre el triunfo en los 800.

Gose, que se impuso con un crono de 8:01.90 minutos, nuevo récord de los campeonatos, volvió a superar, como ya ocurrió en la final de los 400, a la italiana Simona Quadarella, que tuvo que conformarse con la plata.

Igualmente hizo sonar el himno alemán Anna Elendt, que cumplió con su papel de favorita y se impuso con un tiempo de 2:18.16 en la final de los 200 braza por delante de la británica Angharad Evans, plata, y la lituana Kotryna Teterevkova, que se colgó el bronce.

Más reñida se presenta a priori la final de los 200 braza en la categoría masculina, en la que el español Carles Coll, vigente campeón del mundo en piscina corta, y el neerlandés Caspar Corbeau, el plusmarquista universal, partían como los máximos candidatos al oro.

Un vibrante duelo que se decantó por 41 centésimas a favor del español, que con un tiempo de 2:00.86 minutos 'condenó a la plata a un Corbeau, que no pudo acercarse al formidable récord del mundo que estableció el pasado mes de octubre con un tiempo de 1:59.52 minutos.

No dio pie, por contra, a ningún tipo de sorpresa el italiano Thomas Ceccon, que hizo valer su condición de vigente campeón olímpico para imponerse con una marca de 49.29 segundos en la final de los 100 espalda al francés Mewen Tomac, plata, y al británico Oliver Morgan, bronce.

Completo la nómina de ganadores la británica Lauren Cox que se coronó nueva campeona de Europa del hectómetro espalda tras derrotar con un tiempo de 56.51 segundos a la neerlandesa Maaike de Waard y la alemana Nina Holt.