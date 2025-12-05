La colombiana Minante y las hermanas chilenas García ganan los oros de natación artística

Lima, 5 dic (EFE).- La colombiana Emily Minante se adjudicó este viernes el oro en natación artística individual, por delante de la peruana Ariana Coronado, que se colgó la medalla de plata, y de la venezolana Anastasia Roque, que fue bronce, mientras que la pareja chilena formada por las hermanas Soledad y Trinidad García ganó la presea dorada en la competición por duetos.