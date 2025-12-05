La San Silvestre Vallecana celebra su 61 edición convertida en "emblema" de la capital

La carrera, con su habitual salida en la Avenida de Concha Espina y meta en la calle Candilejas, en el caso de la popular, y en el interior del estadio de Vallecas, en la internacional, es una de las cuatro pruebas de diez kilómetros de todo el mundo con el certificado oro de World Athletics.

"Nunca pensé que la carrera tuviese esta magnitud. Tengo 93 años y tengo que pedir el relevo. La ilusión nunca se muere pero mi época y mi hora ya pasó", declaró Sabugueiro, durante la presentación celebrada en el Real Teatro del Retiro.

Carla Gallardo, quinta en 2024 y plusmarquista nacional de 10km en ruta, dijo que tenía "muchas ganas de correr porque es una forma muy mágica de acabar el año", admitió que "solo de pensar en el ambiente vivido se ponen los pelos de punta" y comentó que se ve "preparada para luchar por los primeros puestos".

El mediofondista gallego Adrián Ben, que lleva casi diez años viviendo en Madrid, aseguró que correr en la capital el último día del año es "algo indescriptible".

"Vivo en Viveiro, a seis horas y media de Madrid en coche y paso diez o doce días al año en casa. La Navidad es especial, un momento para pasar en familia y yo creía que no habría nada que me sacase de mi casa ese día. La San Silvestre lo ha conseguido", apuntó.

La camiseta, uno de los 'tesoros' de la prueba para los coleccionistas de carreras, ha sido diseñada este año por el ilustrado Alejandro Parrilla, que ha basado su concepto en que "todo el mundo se sintiera representado". Además, de las 42.000 camisetas, habrá solo diez de forma aleatoria que tendrán un gato dibujado dentro de la propia ilustración. Esa decena de afortunados tendrán una inscripción vitalicia para la prueba.

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, dijo que la San Silvestre Vallecana es un "éxito que tenemos que agradecer todos los madrileños a Antonio Sabugueiro".

"Viene gente de todas las partes de la ciudad a correr. No hay carrera que resuma mejor el espíritu abierto de esta ciudad como la Vallecana. Recorre toda la ciudad de norte al sur y creo que hay pocas experiencias como hacer esta carrera. En Madrid no se entiende la Navidad sin la San Silvestre Vallecana", subrayó.

Antes de la carrera del día 31, el 20 se celebrará la San Silvestre Mini, con la participación de 3.000 niños y niñas hasta los 16 años y en la que por tercera vez los más pequeños correrán con la camiseta oficial de la prueba y recibirán una medalla al terminar.

La San Silvestre Vallecana, fundada por Antonio Sabugueiro, se disputó por primera vez en 1964 con solo 57 corredores. La victoria fue para Jesús Hurtado, que falleció el pasado 17 de junio con 96 años, tras ser en su etapa como atleta quince veces internacional y conquistar once medallas absolutas en los Campeonatos de España de atletismo, proclamándose campeón nacional de 5.000 y 10.000 metros durante la década de los sesenta. También ostentó los récords de España en pista cubierta en las distancias de 2.000 y 3.000 metros.

"La San Silvestre era un punto de unión muy fuerte para mi padre con la familia Sabugueiro. Fue un punto de impulso hacía el mundo popular. Los últimos años la veía desde casa y la disfrutaba igual", dijo su hijo, Jesús Hurtado.

La carrera fue la réplica a la que desde 1925 se venía haciendo en la ciudad brasileña de Sao Paulo para despedir el año. En 1981 se instauró la categoría femenina y la primera vencedora fue la noruega Grete Waitz.

Los récords de la carrera, tanto en categoría masculina como femenina, lo tienen dos corredores africanos, el ugandés Jacob Kiplimo (26:41) y la keniana Brigid Kosgei (29:54).