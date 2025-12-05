Polideportivo
05 de diciembre de 2025 - 22:03

Mundial de Balonmano: Guerreras van contra Irán por la Copa Presidente

Las Guerreras festejan tras vencer a Uruguay, por la Copa Presidente en el Mundial de Alemania/Países Bajos.
La selección paraguaya de balonmano consiguió una gran victoria contra Uruguay en la Copa Presidente, y este sábado enfrentará a Irán en el camino hacia la cúspide de este certamen que corresponde al Mundial IHF “Países Bajos/Alemania 2025″.

Por ABC Color

En el primer cotejo por el Grupo 1 de la Copa Presidente del Campeonato Mundial Femenino IHF, en Hertogenbosch, Holanda, el cuadro de las Guerreras se impuso por 23 a 20 a Uruguay.

En el primer tiempo, las albirrojas ya derrotaban a las orientales 13-8. En la complementaria, Paraguay siguió al frente con una sensacional Fernanda Insfrán que marcó 7 tantos y fue la MVP del cotejo.

Compromiso frente a la República Islámica de Irán

Las Guerreras buscarán una nueva victoria este sábado, cuando enfrenten a Irán, para seguir el camino hacia la Copa Presidente.

El duro cotejo de las dirigidas por Marizza Faría contra las iraníes será a las 9:30 de nuestro país y el triunfo será muy importante, pues también sirve para ir escalando posiciones en el tablero mundial.