Mundial de balonmano: Primer duelo para España

Paraguay compone el Grupo D del mundial de balonmano, serie que se disputa en SWT Arena de la ciudad de Trier, Alemania y cayó por 26-17 contra las Guerreras españolas.
En el primer tiempo, las europeas establecieron ya una significativa diferencia de 15 a 9, además el combinado albirrojo sufrió la lesión de Delyne Leiva en su brazo izquierdo, cuando apenas iban 11’ del primer tiempo.
Apenas reanudado el cotejo, Sabrina Fiore también sufría una lesión y abandonó el campo de juego, mientras España seguía sumando con precisión y recuperaciones de balón para los efectivos contragolpes.
Se hicieron sentir en el marcador albirrojo: Jazmín Mendoza 4, Fernanda Insfrán 3 (2p), Paula Fernández 2, Fátima Acuña 1, Sabrina Fiore 3, Ariana Portillo 2 (1p), Milagros Samaniego 1 y Fiorella Enríquez 1.
En el otro juego del grupo, Montenegro le ganó 32-27 a Islas Faroe.
El próximo partido de las guerreras será contra Montenegro, este viernes, a las 14:00.