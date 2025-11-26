Polideportivo
26 de noviembre de 2025 - 21:43

Mundial de balonmano: Primer duelo para España

Las guerreras entonan con sentimiento el Himno Paraguayo.
Las guerreras entonan con sentimiento el Himno Paraguayo.Gentileza

En duelo de guerreras, ganaron las españolas en el debut de la selección paraguaya de balonmano en el XXVII Campeonato Mundial Femenino IHF “Países Bajos/Alemania 2025” que arrancó este miércoles.

Por ABC Color

Paraguay compone el Grupo D del mundial de balonmano, serie que se disputa en SWT Arena de la ciudad de Trier, Alemania y cayó por 26-17 contra las Guerreras españolas.

Lea mas: Guerreras van a Europa

En el primer tiempo, las europeas establecieron ya una significativa diferencia de 15 a 9, además el combinado albirrojo sufrió la lesión de Delyne Leiva en su brazo izquierdo, cuando apenas iban 11’ del primer tiempo.

Pauli Fernández, en el partido debut de las guerreras en el mundial, contra España.
Pauli Fernández, en el partido debut de las guerreras en el mundial, contra España.

Apenas reanudado el cotejo, Sabrina Fiore también sufría una lesión y abandonó el campo de juego, mientras España seguía sumando con precisión y recuperaciones de balón para los efectivos contragolpes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Se hicieron sentir en el marcador albirrojo: Jazmín Mendoza 4, Fernanda Insfrán 3 (2p), Paula Fernández 2, Fátima Acuña 1, Sabrina Fiore 3, Ariana Portillo 2 (1p), Milagros Samaniego 1 y Fiorella Enríquez 1.

En el otro juego del grupo, Montenegro le ganó 32-27 a Islas Faroe.

El próximo partido de las guerreras será contra Montenegro, este viernes, a las 14:00.