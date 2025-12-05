Mundial de Veteranos “40″: Paraguay busca el tricampeonato mundial frente a Rumania

El combinado de la Categoría Máster 40 puede conquistar su tercera copa consecutiva, en la final sabatina que se disputará en España, a las 9:00 (hora de nuestro país).
En “semis” los albirrojos golearon a Resto del Mundo 6-1. Los goleadores guaraníes fueron: Juan Martínez en 3 ocasiones, doblete de Ricardo Rodriguez y Heriberto Britos.
Los dirigidos por el ex jugador Cristian Ezquivel llegan invictos a esta tercera final al hilo.
La selección paraguaya ya saboreó las mieles ecuménicas nada menos que frente a Brasil en 2023, y derrotando a Ucrania el año pasado.
El conjunto albirrojo
Los componentes del team albirrojo son: Rubén Jiménez, Walter Almada, Milciades Ledezma, Luis Varela, Erick Sánchez, Chamorro Vallejos, Ricardo Rodriguez, Juan Carlos Martínez, Heriberto Britos, Aldo Jara y Rolando Reyes. Alternantes: Raul Flores, Gustavo Irala y Juan Romero. Director Técnico: Cristian Ezquivel.