Mundial de Veteranos “40″: Paraguay busca el tricampeonato mundial frente a Rumania

Team albirrojo que jugará la final del Mundialito de Integración por tercera vez consecutiva, buscando el tricampeonato.
La selección paraguaya (foto) disputará la final del Mundialito de Integración Veteranos “40” y buscará el tricampeonato frente a Rumania. La final será este sábado en el Campo Municipal de San Blás, Madrid.

Por ABC Color

El combinado de la Categoría Máster 40 puede conquistar su tercera copa consecutiva, en la final sabatina que se disputará en España, a las 9:00 (hora de nuestro país).

Lea mas: Paraguay, campeón por primera vez del Mundialito de Integración

En “semis” los albirrojos golearon a Resto del Mundo 6-1. Los goleadores guaraníes fueron: Juan Martínez en 3 ocasiones, doblete de Ricardo Rodriguez y Heriberto Britos.

Los dirigidos por el ex jugador Cristian Ezquivel llegan invictos a esta tercera final al hilo.

El coach Cristian Ezquivel.
La selección paraguaya ya saboreó las mieles ecuménicas nada menos que frente a Brasil en 2023, y derrotando a Ucrania el año pasado.

El conjunto albirrojo

Los componentes del team albirrojo son: Rubén Jiménez, Walter Almada, Milciades Ledezma, Luis Varela, Erick Sánchez, Chamorro Vallejos, Ricardo Rodriguez, Juan Carlos Martínez, Heriberto Britos, Aldo Jara y Rolando Reyes. Alternantes: Raul Flores, Gustavo Irala y Juan Romero. Director Técnico: Cristian Ezquivel.