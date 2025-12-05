Paula Josemaría y Ari Sánchez, pareja número dos de pádel, deciden separarse

Josemaría, madrileña de 29 años, y Sánchez, de 28 y natural de Reus (Tarragona), fueron la mejor pareja del mundo en 2023 y 2024 y cedieron la corona a la española Gemma Triay y a la argentina Delfi Brea el pasado mes de agosto.

En un mensaje en sus redes sociales, han anunciado su separación después de cinco años "compartiendo objetivos, esfuerzo y emociones dentro y fuera de la pista", periodo en el que sumaron 44 títulos, el último, el Mundial de Parejas en Kuwait a principios de noviembre.

"Nos quedamos con todo lo vivido, cada momento, títulos, también los momentos difíciles, con muchas emociones y todo ese cariño que nos tenemos después de tantos años juntas. La pareja Ari y Paula, Paula y Ari ha sido mucho más que nosotros", afirman en su despedida.

Subrayan que en su último torneo juntas, "el más especial", tratarán de "dar todo" para despedirse "de esta bonita etapa de la mejor manera", y no dan detalles de con quiénes jugarán a partir de la próxima campaña.

La pareja mantuvo opciones de recuperar el número uno del ránking de la Federación Internacional de Pádel (FIP) hasta el 'major' de México disputado la pasada semana, pero al caer en octavos despejaron el camino a Triay y Brea para proclamarse campeonas de la temporada.