Rassie Erasmus renueva como entrenador de la selección sudafricana de rugby hasta 2031

Mark Alexander, presidente de la Federación Sudafricana, hizo el anuncio en la asamblea general, afirmando que el organismo rector se enorgullecía de reafirmar su compromiso con la excelencia al extender el acuerdo con Erasmus hasta después de la Copa Mundial de Rugby de 2031 en los Estados Unidos.

“Esta decisión refleja no solo la notable trayectoria de éxito de Rassie, sino también el impacto duradero que ha tenido en la formación de la identidad de nuestro deporte”, declaró Alexander.

Con Mark Alexander en los banquillos, los Springboks han alcanzado hitos históricos, tras conseguir el segundo Mundial consecutivo para los Springboks en 2023. Ha perfeccionado el estilo de juego, combinando físico, inteligencia táctica y resiliencia, y con ello, ha asegurado que el rugby sudafricano siga siendo distintivo y formidable, asegura la SA Rugby en un comunicado.

Erasmus, excapitán de los Springboks, fue nombrado director de Rugby por primera vez en 2018 y, bajo su dirección, Sudáfrica ganó dos Copas Mundiales de Rugby consecutivas en 2019 y 2023.

En 2024, su cargo cambió a entrenador principal de los Springboks, y no solo ha supervisado la victoria de Sudáfrica en el Castle Lager Rugby Championship en los últimos dos años, sino que también ha finalizado las últimas tres temporadas como el equipo mejor clasificado en el ránking mundial de World Rugby.

Erasmus declaró: "Llegamos a un acuerdo rápidamente y sin contratiempos. Siempre he dicho que me resultaría difícil entrenar a cualquier otro equipo internacional, y estoy muy contento de continuar mientras el público sudafricano me lo pida".

“Esta extensión es un voto de confianza en la capacidad demostrada de Rassie para obtener resultados, perfeccionar nuestra estrategia e inspirar a las generaciones futuras”, declaró el presidente de la federación sudafricana.

SA Rugby también ha anunciado futuras ampliaciones de contrato de otros miembros del cuerpo técnico de cara al futuro.