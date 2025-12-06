Colo Colo logra tetracampeonato de la liga femenina ante U de Chile y salva el centenario

El plantel de mujeres reivindicó el aniversario de la institución que fue decepcionante por el desempeño del equipo masculino, que no pudo renovar su trofeo del año pasado en la liga chilena y fracasó estrepitosamente en el escenario internacional.

El Cacique, en cambio, selló un año donde también fue protagonista de la Copa Libertadores 2025 al alcanzar las semifinales y finalizar entre los cuatro mejores clubes del continente.

Las dirigidas por la entrenadora brasileña Tatiele Silveira alcanzaron el título 17 para el club albo, gracias al gol de la experimentada volante Yessenia López en un duelo disputado en el Bicentenario de La Florida, que estuvo animado con la presencia de ambas aficiones.

Con esta nueva corona, Colo Colo continúa siendo con distancia el club más ganador de la Primera División femenina, seguido por Santiago Morning con tres títulos, y luego la U y Everton con dos estrellas.

Fue la segunda final consecutiva entre albas y azules que también se enfrentaron por la corona el año pasado, con un triunfo para las colocolinas por 2-1.

Las laicas tuvieron dos opciones comenzando el encuentro con un tiro libre de Llanka Groff y otro remate de Mariana Morales, en los que la portera Ryann Torrero se lució sacando la pelota en las dos instancias.

El dominio, no obstante, lo tomó posteriormente Colo Colo con un asedio constante sobre el arco rival que tuvo recompensa, a los 33 minutos, con el tanto de López que conectó de zurda un rebote que mandó al ángulo.

A pesar de su superioridad, las albas tuvieron problemas para volver a concretar sus ataques, pero antes del final del primer tiempo estuvieron cerca del segundo con un cabezazo de la atacante colombiana Mary Valencia que se fue ancho.

El cuadro dirigido por Cristóbal Jiménez batalló en el segundo tiempo, en el que buscó el empate con ahínco obligando al rival a defenderse en extremo para alcanzar el triunfo ajustado.

Colo Colo, lleno de figuras de la selección chilena, llegó como gran favorito al completar una campaña en la que demostró ser un equipo arrollador con 133 goles y apenas cinco tantos recibidos en 26 partidos de la temporada regular.

Accedió a la liguilla por el título como primero con 78 puntos, y luego derrotó a Palestino y Coquimbo Unido para disputar la final.

La U fue segunda con 65 unidades y se impuso ante Huachipato y Unión Española para disputar el partido por la corona.

Ambos equipos se quedaron con los cupos para la Copa Libertadores Femenina 2026, al superar las llaves de semifinal.