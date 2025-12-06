Polideportivo
El colombiano César Alberto Herrera triunfa en el maratón de marcha de los Bolivarianos

Lima, 6 dic (EFE).- El colombiano César Alberto Herrera fue este sábado el triunfador del maratón de marcha de los vigésimos Juegos Bolivarianos, una carrera que no tuvo modalidad femenina y en la que únicamente estaban inscritos seis hombres, de los que solo cuatro completaron el recorrido de 42 kilómetros.

Por EFE

Herrera llegó primero a la meta con un tiempo de 3 horas, 15 minutos y 49 segundos, por delante del peruano Luis Henry Campos, que sumó su segunda plata tras haber finalizado también segundo en el medio maratón el pasado sábado.

Campos paró el reloj en 3 horas, 17 minutos y 9 segundos, mientras que la medalla de bronce se la llevó el guatemalteco Erick Barrondo, con 3 horas, 18 minutos y 41 segundos.

Fuera del podio se quedó el ecuatoriano Óscar Patín, el último en llegar a la meta al parar su cronómetro en 3 horas, 23 minutos y 52 segundos.