El colombiano César Alberto Herrera triunfa en el maratón de marcha de los Bolivarianos

Herrera llegó primero a la meta con un tiempo de 3 horas, 15 minutos y 49 segundos, por delante del peruano Luis Henry Campos, que sumó su segunda plata tras haber finalizado también segundo en el medio maratón el pasado sábado.
Campos paró el reloj en 3 horas, 17 minutos y 9 segundos, mientras que la medalla de bronce se la llevó el guatemalteco Erick Barrondo, con 3 horas, 18 minutos y 41 segundos.
Fuera del podio se quedó el ecuatoriano Óscar Patín, el último en llegar a la meta al parar su cronómetro en 3 horas, 23 minutos y 52 segundos.