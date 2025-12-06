El colombiano César Alberto Herrera triunfa en el maratón de marcha de los Bolivarianos

Lima, 6 dic (EFE).- El colombiano César Alberto Herrera fue este sábado el triunfador del maratón de marcha de los vigésimos Juegos Bolivarianos, una carrera que no tuvo modalidad femenina y en la que únicamente estaban inscritos seis hombres, de los que solo cuatro completaron el recorrido de 42 kilómetros.