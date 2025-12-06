Kipkoech y Ndiema dominan el Cross de Chepsaita

El exigente trazado de la carrera, de diez kilómetros, obligó a los atletas a exprimirse al máximo para llegar a meta. El más rápido en la categoría masculina, que contó con 364 participantes, fue Kipkoech, número tres del ránking mundial de cross, que paró el crono en 31:49 antes de desplomarse por el agotamiento.

Otro keniano, Cornelius Konor, terminó un segundo por detrás (31:50), con su compatriota Sammy Kipserem (31:51) tercero. Los cinco primeros estuvieron separados por un solo segundo cada uno.

“El año pasado quedé tercero en Chepsaita y volví a empezar con el objetivo de mejorar mi rendimiento. Durante este tiempo simplemente me esforcé más en los entrenamientos y me mantuve concentrado. Esta victoria significa mucho para mí”, dijo Kipkoech tras ganar.

La carrera femenina, también de 10 kilómetros, contó con 175 corredoras. La que mejor se adaptó al calor y al sinuoso terreno fue Dorcus Chepkwemoi Ndiema, que firmó en meta 35:44, aventajando en veinticuatro segundos a la también keniana Brenda Jepchirchir (36:08). Tercera fue Faith Cherono (36:39).

“El año pasado competí en la categoría sub-20 y quedé séptima. Mi transición a la categoría absoluta ha sido genial”, dijo la joven atleta de 18 años tras la victoria.