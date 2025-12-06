Lorena Ochoa y la promoción del golf en México

“Todos los reconocimientos fueron bonitos e importantes en su momento, pero si tengo que escoger una cosa, lo que más me motiva es ayudar cada año a más niños”, aseguró Lorena Ochoa.

Campeona de 27 torneos de la LPGA, Lorena presentó esta semana en la Feria del Libro de Guadalajara una reedición de su libro “Soñar en grande” y reveló que , aunque es madre de tres hijos, no deja de liderar proyectos para difundir el golf y desmitificar la idea de que ese deporte es elitista.

“Hoy hay plataformas de golf públicas. Pagas 250 pesos (unos 13 dólares) y te dan tus pelotas, te prestan un bastón y puedes tirar bolas. O sea, el primer contacto con el deporte, todo el mundo lo puede intentar”, explicó.

Mediante la fundación que lleva su nombre, Lorena promueve el golf entre niñas y niños de colonias marginadas. El año pasado abrió la primera escuela pública de alta tecnología, ambos proyectos en su estado natal, Jalisco.

La mexicana, quien estuvo 158 semanas consecutivas como #1 del mundo se ha preocupado por impulsar a jóvenes mujeres en el golf y llevarlas a torneos internacionales, un camino que estaba cerrado en México antes de que ella llegara a ser profesional.

“Se trata de ayudar a las nuevas generaciones. Es nuestra responsabilidad compartir el conocimiento. Me encanta porque son niñas que están con todas las ganas de aprender”, aseguró.

En su libro, Ochoa narra cómo a los 13 años decidió que quería ser la campeona del mundo y detalla los esfuerzos que hizo para llegar a la liga profesional. Cuenta también cómo rechazó patrocinios en Estados Unidos para continuar su carrera tras dejar la Universidad de Arizona y elegir México para entrenarse y para perfeccionarse en la disciplina.

“Fue importante primero tomar la decisión pensando en mí y no solamente en dinero; eso me llevó a estar feliz y en paz”, reveló.

Durante 10 años, Ochoa organizó su propio torneo invitational que formaba parte del tour de la LPGA. De 2008 hasta 2014 la competencia se realizó en el campo donde ella aprendió a jugar en Guadalajara para luego trasladarse a la Ciudad de México, donde estuvo tres años, pero no continuó por falta de apoyos.

Ochoa estaba en la cumbre de su carrera al anunciar su retiro. Al referirse a ello, reveló que en la última etapa le faltaba motivación para seguir y que su juego ya no era lo perfecto que ella deseaba. “En los últimos años ya no sentía motivación; me costaba mucho trabajo, estaba cansada emocionalmente, cansada de practicar y mis resultados ya no eran tan buenos. Fui honesta conmigo misma y llegó el momento perfecto para retirarme”, confesó.

En su libro, la mexicana confesó le gustaría que su labor filantrópica sea “tan grande”, que su nombre sea reconocido por lo que hace fuera del campo de golf y está en camino de conseguirlo. EFE