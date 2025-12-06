Patinadores colombianos Tascón y Castro ganan oros en 1.000 metros y platas en 200 metros

Tascón se subió a lo más alto del podio al recorrer el kilómetro de distancia en un tiempo de 1 minuto, 23 segundos y 892 milésimas, mientras que la medalla de plata se la llevó su compatriota Juan Jacobo Mantilla con 1 minuto, 23 segundos y 956 milésimas; y el bronce fue para el chileno Gabriel Reyes, con 1 minuto, 24 segundos y 68 milésimas.

El ganador del oro venía previamente de haberse llevado la plata en los 200 metros contrarreloj que ganó el guatemalteco Faberson Bonilla con 17,736 segundos.

La patinadora colombiana Castro repitió la historia en las carreras femeninas, al alzarse con el oro en los 1.000 metros frente a la ecuatoriana Gabriela Vargas, que se quedó con la de plata; y la salvadoreña Ivonne Nochez, que obtuvo la de bronce tras previamente haber ganado el oro en los 200 metros.

Castro completó el kilómetro de distancia en un tiempo de 1 minuto, 29 segundos y 893 milésimas, en un final muy ajustado que se definió por décimas de segundo, pues la ecuatoriana Vargas hizo 1 minuto, 30 segundos y 58 milésimas, mientras que la marca de Nochez fue de 1 minuto, 30 segundos y 443 milésimas.

En cambio, Nochez venía de ganar el oro en la prueba de 200 metros contrarreloj, donde hizo 18,822 segundos; por delante de Castro (18,872) y de la ecuatoriana María Loreto Arias (19,339).

Este domingo, último día de los Juegos Bolivarianos de Ayacucho y Lima 2025, concluirán también las competiciones del patinaje de velocidad con la prueba de los 10.000 metros por eliminación.