Steenbergen reina en Lublin con sus cuatro oros y cuatro récords de Europa

Dos títulos que Steenbergen adornó con dos nuevas plusmarcas continentales, un 'doblete' que la 'holandesa voladora' ya logró en los 200 libre y los 100 estilos las otras dos pruebas en las que ha subido a lo más alto del podio en estos campeonatos.

Una portentos actuación que parece intimidar a las rivales de la neerlandesa como quedó claro en la final de los 200 estilos, en la que Marrit Steenbergen, que se impuso con un tiempo de 2:01.83 minutos, nuevo récord de Europa, aventajó en 2.95 segundos a su más inmediata perseguidora, la irlandesa Ellen Walshe.

Más ajustada fue la victoria de Steenbergen en los 100 libre, en la que la neerlandesa pareció acusar el esfuerzo realizado en la prueba de estilos, lo que no le impidió para colgarse un nuevo oro con un crono de 50.42 segundos.

Suficiente para derrotar por 18 centésimas a la francesa Beryl Gastadello, que logró la medalla de plata, y para rebajar en 16 centésimas la plusmarca continental de la sueca Sarah Sjostrom, vigente desde el año 2017.

Si en la categoría femenina no hay duda sobre quien es la 'reina' de los campeonatos, en la masculina la pelea por el título de 'rey' parece mucho más abierta.

Como dejó claro el francés Maxime Grousset, que igualó los dos oros individuales del suizo Noé Ponti, tras imponerse este sábado en una final de los 100 libre en la que el galo no dio opción a ningún rival.

Tal y como demostró el casi medio segundo en el que Grousset, que se impuso con una marca de 45.17 segundos, aventajó al croata Jere Hribar, que logró la plata con un registro de 45.64.

Igualmente incontestable fue la victoria del español Hugo González en la final de los 200 estilos, que sumó el título de campeón en piscina corta al oro continental que logró en esta misma distancia en los Europeos de piscina larga disputados en Budapest en 2021.

González, que se impuso con un tiempo de 1:51.39 minutos, aventajó en 66 centésimas al italiano Alberto Razzetti, que como ya le ocurrió hace dos años en Otopeni tuvo que conformarse con la plata, y en 86 al turco Berke Saca, que completó el podio con un marca de 1:52.25.

Completó la nómina de ganadores el húngaro Zalan Sarkany, que se tomó la revancha de la derrota sufrida en la final de los 1.500 ante el irlandés Daniel Wiffen, tras coronarse nuevo campeón de Europa de los 800 libre con un tiempo de 7:26.84 minutos.

Algo más de un segundo menos que el belga Lucas Henveaux, plata con un crono de 7:28.03, y más de tres segundos menos que el irlandés Wiffen, el vigente campeón olímpico y máximo favorito, que debió conformarse con el bronce con una marca de 7:30.14 minutos.