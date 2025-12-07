Ai Tsunoda se cuelga el bronce en Tokio

Tsunoda, ganadora en el último Grand Slam de París, alcanzó las semifinales tras superar a la austríaca Michaela Polleres y a la japonesa Rin Maeda, pero en el combate por entrar en la final cedió ante la rusa Madina Taimazova, bronce en los Juegos de Tokio 2020, en los Mundiales de Abu Dabi 2024, así como subcampeona continental en Montpellier 2023.

Así, tuvo que pasar a la final de la repesca, en la que venció a Pedrotti, tercera este año en las pruebas del Grand Prix de Lima y Zagreb.

Su bronce significa que las dos representantes españolas en la capital japonesa subieron al podio, ya que el sábado Ariane Toro fue también tercera en -52 kilos.