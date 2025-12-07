Polideportivo
07 de diciembre de 2025 - 22:43

Artes marciales: Brillante cierre de MAS Evolution

La familia de artemarcialistas MAS Evolution que cerraron una gran temporada este 2025.
El MAS Evolution 2025, organizado por la Maestra Angelike Augsten, se desarrolló con gran éxito al congregar a alumnos, instructores, maestros y representantes de distintos países en una jornada dedicada al intercambio, la capacitación y el fortalecimiento institucional de las artes marciales en Paraguay.

Por ABC Color

El evento fue declarado de Interés Deportivo y Cultural, distinción que reconoce el aporte de Martial Arts System (MAS) a la formación integral de jóvenes, a la promoción de valores y a la integración regional a través del deporte y la cultura.

La programación incluyó una muestra de artes marciales coreanas, exámenes de grado y certificaciones, además de una gala de premiación, consolidando un espacio de exhibición, evaluación y reconocimiento a la dedicación de los practicantes y de toda la comunidad marcial.

Participaron referentes de MAS de Uruguay, Brasil y Paraguay, junto con maestros invitados de diversos estilos y escuelas, entre ellos: Prof. Thanize Zanato (MAS Brasil); Prof. Paula Moreno (MAS Uruguay); Maestro Miguel de Alzaá (MAS Paraguay); Maestro Sebastián Giovine; Maestro Esteban Coronel; Maestro Filemon Villar; Prof. Natividad Torres.

La jornada permitió fortalecer la cooperación internacional y los vínculos entre escuelas y países, proyectando nuevas acciones para el desarrollo del arte marcial en Paraguay y en toda la región.