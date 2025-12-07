Artes marciales: Brillante cierre de MAS Evolution

El evento fue declarado de Interés Deportivo y Cultural, distinción que reconoce el aporte de Martial Arts System (MAS) a la formación integral de jóvenes, a la promoción de valores y a la integración regional a través del deporte y la cultura.

La programación incluyó una muestra de artes marciales coreanas, exámenes de grado y certificaciones, además de una gala de premiación, consolidando un espacio de exhibición, evaluación y reconocimiento a la dedicación de los practicantes y de toda la comunidad marcial.

Participaron referentes de MAS de Uruguay, Brasil y Paraguay, junto con maestros invitados de diversos estilos y escuelas, entre ellos: Prof. Thanize Zanato (MAS Brasil); Prof. Paula Moreno (MAS Uruguay); Maestro Miguel de Alzaá (MAS Paraguay); Maestro Sebastián Giovine; Maestro Esteban Coronel; Maestro Filemon Villar; Prof. Natividad Torres.

La jornada permitió fortalecer la cooperación internacional y los vínculos entre escuelas y países, proyectando nuevas acciones para el desarrollo del arte marcial en Paraguay y en toda la región.