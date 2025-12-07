Brazilian Jiu-Jitsu: Villasanti conquista el mundo

El luchador guaraní del Brazilian Jiu-Jitsu consiguió el máximo galardón del orbe en la categoría Máster 3, cinturón azul hasta 76 kilogramos.

Villasanti reprisó la actuación que desplegara el año pasado en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, cuando ya conquistó el título mundial, que ahora lo consiguió el pasado 29 de noviembre en el mítico Ginásio do Ibirapuera, en la ciudad del Estado de São Paulo.

El paraguayo es el número 1 del ranking mundial en las federaciones Abu Dhabi Jiu-Jitsu Pro (AJP) y en la IBJJF.

Este año, Villasanti también se colgó la medalla dorada en el Campeonato Brasilero IBJJF, que se disputó en la ciudad de São Paulo.