Polideportivo
07 de diciembre de 2025 - 22:02

Brazilian Jiu-Jitsu: Villasanti conquista el mundo

Una costumbre, Sergio Villasanti en lo alto del podio mundial.
Una costumbre, Sergio Villasanti en lo alto del podio mundial.Gentileza

Sergio Villasanti (44 años) nuevamente subió a lo alto del podio de una velada internacional conquistando el título de Campeón Mundial de Brazilian Jiu-Jitsu de la Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo (CBJJE) en la categoría Máster 3 en el certamen que se disputó en Ibirapuera, en el vecino país.

Por ABC Color

El luchador guaraní del Brazilian Jiu-Jitsu consiguió el máximo galardón del orbe en la categoría Máster 3, cinturón azul hasta 76 kilogramos.

Lea mas: Paraguayos suben al podio en Brasil

Villasanti reprisó la actuación que desplegara el año pasado en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, cuando ya conquistó el título mundial, que ahora lo consiguió el pasado 29 de noviembre en el mítico Ginásio do Ibirapuera, en la ciudad del Estado de São Paulo.

El paraguayo es el número 1 del ranking mundial en las federaciones Abu Dhabi Jiu-Jitsu Pro (AJP) y en la IBJJF.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Este año, Villasanti también se colgó la medalla dorada en el Campeonato Brasilero IBJJF, que se disputó en la ciudad de São Paulo.