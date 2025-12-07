Doblete del venezolano Efraín Arguinzones en Dos Hermanas (Sevilla)

El triunfo del caballo nacional “Tritón” se fraguó con una buena recta final que le llevó a superar a “African Star”, que se defendía por el interior, y a resistir el final del favorito “Aniol”.

“Nader King” venció con un recorrido siempre cerca de la puntera “Yira”, a la que doblegaría en un largo duelo, al igual que a “Luna Rossa”, yegua que también ocupó desde la salida una de las posiciones de vanguardia.

Las dos victorias de Arguinzones se registraron en las dos mangas del hándicap de 2.200 metros. La otra carrera en la pista de hierba sevillana se la llevó de finales el mejorado “Star One”, con una medida monta de Jaime Gelabert para superar a “Shutterwood”, yegua que a poco del poste de los 1.800 metros parecía dominar.

Previamente se habían disputado dos pruebas en el trazado de arena, con el dos años “Marcus Atilius”, montado por Ignacio Melgarejo, y el viejo “Lunatick”, con Gonzalo Pineda, como vencedores.

La combinación premiada de la Quíntuple Plus queda formada por las mantillas: 1 – 2 –2 – 1 – 1 – 6. En la Lototurf, el caballo ganador es el número 1. No se registró ninguna retirada en la jornada, aunque en la prueba de cierre resultó desmontada “Bruma”, sin consecuencias para su jockey, el también venezolano Manu Valenzuela.