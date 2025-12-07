Domen Prevc vuelve a ganar en Wisla y se coloca al frente de la Copa del Mundo

Prevc, de 26 años y actual campeón del mundo en trampolín largo (Lillehammer 2025), firmó su undécima victoria -segunda de la presente temporada- en la Copa del Mundo y lo hizo con 282,3 puntos y dos saltos de 137 y 132 metros.

Acabó por delante del japonés Ryoyu Kobayashi (281,4 y 130,5+129,5) y el alemán Philipp Raimund (276,8 puntos y 131,5+129), los mismos que lo acompañaron en el podio la víspera en orden inverso.

Con 470 puntos, Prevc arrebata el liderato de la general a su compatriota Anže Lanišek, octavo este domingo en Wisla y que suma 438.

La Copa del Mundo se reanuda el fin de semana que vioene con dos pruebas en Klingenthal (Alemania).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy