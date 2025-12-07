Domingo 7 de diciembre de 2025

Polideportivo
Redacción Deportes. El Campeonato del Mundo de pilotos de Fórmula 1 de 2026, por el que pugnan los dos pilotos de McLaren, el británico Lando Norris y el australiano Oscar Piastri, y el tetracampeón neerlandés Max Verstappen (Red Bill), se resuelve este domingo en la vigésima cuarta y última carrera: el Gran Premio de Abu Dabi, en el circuito Yas Marina.

Redacción Deportes. El Real Madrid, que tras perder el liderato de LaLiga EA Sports enderezó el rumbo el miércoles con una contundente victoria en Bilbao ante el Athletic Club (0-3), necesita confirmarlo este domingo en casa ante el Celta, duodécimo clasificado, en un sábado en el que también se juegan los partidos de la decimoquinta jornada Elche-Girona, Valencia-Sevilla y Espanyol-Rayo.

Redacción Deportes. Las selecciones de Portugal y Brasil se enfrentan este domingo en Manila en la final del primer Mundial femenino de fútbol sala, en Filipinas, en el que las de Argentina y España pugnarán por el tercer puesto.

- Gran Premio de Abu Dabi, 24ª y última prueba del Mundial de F1, en el circuito Yas Marina (13.00 GMT). (FOTO)

- NBA: New York Knicks-Orlando Magic (18.00), Toronto Raptors-Boston Celtics (FOTO) (21.30), Charlotte Hornets-Denver Nuggets y Memphis Grizzlies-Portland Trail Blazers (00.00), Chicago Bulls-Golden State Warriors (01.00), Philadelphia 76ers-Los Angeles Lakers (01.30) y Utah Jazz-Oklahoma City Thunder (02.00). (Hora CET. -1 GMT)

- Ciclocrós. Copa del Mundo. Prueba de Terralba (Italia).

- Copa del Mundo. Gigante femenino en Mont-Tremblant (Canadá) (15.00 y 18.00 GMT).

- Copa del Mundo. Gigante masculino en Beaver Creek (Estados Unidos) (17.00 y 20.00 GMT).

- Copa del Mundo de saltos. Prueba en Wisla (Polonia) (14.55 GMT).

- España. LaLiga EA Sports. 15ª jornada: Elche-Girona (14.00), Valencia-Sevilla (18.15), Espanyol-Rayo (18.30), Real Madrid-Celta (21.00). (Hora CET. -1 GMT)

- Liga de Campeones. Presentación de la 6ª jornada.

- Inglaterra. 15ª jornada: Brighton-West Ham (15.00) y Fulham-Crystal Palace (17.30). (Hora CET. -1 GMT)

- Alemania. 13ª jornada: Hamburgo-Werder Bremen (15.30) y Borussia Dortmund-Hoffenheim (17.30). (Hora CET. -1 GMT)

- Italia. 14ª jornada: Cremonese-Lecce (12.30), Cagliari-Roma (15.00), Lazio-Bolonia (18.00) y Nápoles-Juventus (20.45). (Hora CET. -1 GMT)

- Francia. 15ª jornada: Niza-Angers (15.00), Auxerre-Metz y Le Havre-Paris FC (17.15) y Lorient-Lyon (20.45) (Hora CET. -1 GMT)

- Comienzan las semifinales del Torneo Clausura de Argentina, con el duelo entre Boca Juniors y Racing Club. (FOTO)

- Se disputa la última jornada de la fase regular del Torneo Apertura del fútbol de Costa Rica, en la cual se definirán los cuatro clasificados a las semifinales.

- Partidos ida de las semifinales del torneo Apertura de El Salvador, cuya final está programada para el 20 de diciembre.

- Acaba el Mundial femenino, en Filipinas. Tercer puesto: Argentina-España (10.00) y final: Portugal-Brasil (12.30). (Hora CET. -1 GMT)

- DP World Tour. Acaba el Abierto de Australia, en Melbourne.

- INTERNAS. DP World Tour. Termina el Nedbank Golf Challenge, en Sun City (Sudáfrica).

- Concluyen los XX Juegos Bolivarianos, celebrados en Lima con Ayacucho como sede secundaria, en los que han participado cerca de 4.000 deportistas de once países. (FOTO)

- Partido de exhibición Carlos Alcaraz/Jessica Pegula - Frances Tiafoe/Amanda Anisimova (23.50 GMT en Nueva Jersey) y Alcaraz-Tiafoe (00.15 GMT del lunes.)

