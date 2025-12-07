El noruego Reitan gana en Sun City su segundo título

El jugador de Oslo, que en mayo venció el torneo de Amberes (Bélgica), partió en la última ronda con cinco golpes de ventaja sobre Jayden Schaper, y no pudo celebrar su nuevo éxito hasta el hoyo 18 ante sus errores y la presión del sudafricano y del inglés Dan Bradbury.

Tres 'bogeys' en la primera mitad del recorrido hicieron reducir dicha renta, y otro en el hoyo 15 le hicieron esperar hasta el final, con una magnífica salida y un buen golpe al 'green' para celebrar el título, ganado con 271 impactos (-17), tan solo uno menos que Schaper y Bradbury, que de haber metido su último 'putt' (en ambos casos muy lejanos) podían haber forzado el desempate.

El también sudafricano Christiaan Bezuidenhout, pese a cerrar el torneo con un 69 (-3), no pudo aspirar al triunfo y acabó cuarto con 275 (-13), justo por delante de su compatriota Shaun Norris (277, -11).