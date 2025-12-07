Julia Scheib logra en el gigante de Mont-Tremblant su segunda victoria en Copa del Mundo

Scheib, que estrenó su palmarés el pasado 25 de octubre en la prueba inaugural del curso, el gigante de Soelden (Austria), se impuso este domingo con 57 centésimas de margen sobre la sueca Sara Hector y 78 sobre la neozelandesa Alice Robinson, que fue la mejor en la primera manga y falló en la segunda.

Robinson sigue al frente de la general de gigante de la Copa del Mundo, ahora con 292 puntos, 12 más que Scheib.

La estadounidense Mikalea Shiffrin fue cuarta este domingo en Mont-Tremblant, empatada con la suiza Camille Rast, y se mantiene como líder de la general absoluta, en la que suma 458 puntos, 156 de margen sobre la segunda, la albanesa Lara Colturi, decimoquinta este domingo en Canadá.

La Copa del Mundo femenina regresa el fin de semana que viene a Europa con la disputa en la estación suiza de Sankt Moritz de dos descensos (viernes y sábado) y un supergigante (domingo).

