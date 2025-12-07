Pesistas de 23 países disputan la clasificación a Juegos Centroamericanos

Los deportistas buscarán un cupo en sus respectivas divisiones durante el Campeonato Centroamericano y del Caribe de Halterofilia que se realizará hasta el sábado 13 de este mes en Santo Domingo.

En este torneo se disputarán 80 plazas tanto a nivel masculino como femenino en "el único evento clasificatorio para los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2026, lo que garantiza la participación de los mejores exponentes regionales de las pesas, incluyendo a campeones, medallistas olímpicos y mundiales", indicó la directora técnica del campeonato, Maritza Ortiz.

Ortiz señaló que las mujeres competirán en las divisiones de los 48, 53, 58, 63, 69, 77, 86 y en más de 86 kilogramos.

Y los hombres subirán a la plataforma en 60, 65, 71, 79, 88, 94, 110 y +110 kilogramos, sucesivamente.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por su parte, la selección dominicana a nivel femenino contará con la participación de Dahiana Ortiz, 48 kg; Alicia Féliz Vasquez, 58; Natalia Novas, 63; Fransheska Matías, 69; Daiana Serrano, 77; Yudelina Mejía, 86; Verónica Saladín y Crismery Santana, ambas en +86 kilogramos.

El conjunto masculino estará integrado por: Luis García (60 kg), Manuel Reyes (65 kg), Francisco Tonton (71 kg), Julio Cedeño (79 kg), Ray Reyes (88 kg), Yendri Benítez y Daury Jeffers Vargas (ambos 94 kg), Ezequiel Germán (+110 kg), en 60, 65, 71, 79, 88, 94, +110 kilogramos, respectivamente.

Es la tercera vez que República Dominicana acoge la celebración de los Juegos Deportivos, Centroamericanos y del Caribe, después de las citas de 1974 y 1986 celebradas en Santo Domingo y Santiago de los Caballeros, respectivamente.

En esta ocasión, del 24 de julio al 8 de agosto, los juegos reunirán a más de seis mil atletas que participarán en 40 deportes, 57 disciplinas y 63 modalidades, según señaló en octubre el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader.

Se repartirán 3.244 medallas en "el cuadro más grande en toda la historia" de estos juegos, de acuerdo con Abinader.

La programación oficial ha establecido 483 pruebas en 8 sedes, la gran mayoría tendrán lugar en Santo Domingo, si bien algunas se celebrarán en Santiago de los Caballeros (norte del país), Bonao (centro) y Punta Cana (este), entre otros lugares.