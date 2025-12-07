Sudáfrica y las féminas de Australia ganan el torneo de Ciudad del Cabo

La final entre Sudáfrica y Argentina se decidió en el último minuto, cuando Marcos Moneta perdió un balón en un contacto con su equipo dominando por cinco minutos y Chris Grobbelaar desbordó por la derecha para anotar entre palos, lo que facilitó la transformación decisiva de Ricky Duarte (21-19).

Las dos grandes selecciones oceánicas disputaron su enésima final y esta vez el título fue para Australia, que rompió una serie de cinco triunfos neozelandeses consecutivos, incluido el de hace una semana en Dubái, en un encuentro que estaba liquidado al descanso gracias a un parcial de 19-0.

Heidi Dennis, Teagan Levi e Isabella Nasser plantaron las marcas del primer periodo, Maddison Levi incrementó la renta con una galopada en solitario en los primeros compases del segundo tiempo y los ensayos de Kelsey Teneti y Stacey Waaka maquillaron el resultado sin que, en realidad, quedase tiempo para pensar en una remontada.

Francia disputó ambas finales de consolación con suerte dispar, puesto que su selección masculina fue cuarta al perder frente a Fiyi (19-26), pero su combinado femenino se colgó la medalla de bronce al ganar a Estados Unidos gracias a un ensayo de Aelig Tregouet en la última jugada del encuentro (15-12).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy