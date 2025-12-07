Vanthourenhout se corona en el barro de Terralba

Vanthourenhout, que acabó cubierto de barro, rostro incluido, se impuso en una carrera muy técnica en la que supo aguantar el tirón de sus rivales para llegar con las fuerzas necesarias al último tramo, en el que demostró mayor poderío que el resto, parando el crono en 1h03:17, solo un segundo por delante del neerlandés Joris Nieuwenhuis y el también belga Laurens Sweeck.

En esta carrera, la tercera del circuito de la Copa del Mundo, no estuvo Thibau Nys ni tampoco el británico Cameron Mason, el neerlandés Lars Van der Har ni el belga Jenthe Michels, cuatro de los seis primeros de la general antes de la competición.

La general la sigue liderando con 80 puntos Thibau Nys, por delante de su compatriota Laurens Sweeck (76), segundo, y el neerlandés Joris Nieuwenhuis (75), tercero. Vanthourenhout, tras su victoria, se sitúa cuarto con 68.

El español Felipe Orts, que no compitió en Cerdeña para hacerlo en la última prueba de la Copa de España, es vigesimosexto de la general con 11 puntos.

