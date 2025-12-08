Baloncesto: Bruno Zanotti, un grande que se despide

El alero internacional e inamovible capitán del seleccionado paraguayo de baloncesto por varios años se cansó de cortar redes de aros por el mundo y esta vez tomó la difícil decisión de dejar el parquet luego de mas de 25 años de carrera.

Lea mas: El mayor salto en la historia del básquetbol paraguayo

* Datos personales. Bruno nació en Durban, Sudáfrica y a los 4 años adquirió la nacionalidad paraguaya.

Fue alumno del San Andrés, Goethe y la Universidad de Merrimack, culminando la carrera de Medicina Deportiva.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Se inició en el Mini del Rowing Club y luego, ya con el tiempo y creciendo en su básquet se afianzó en la posición de alero, con sus 1,96 metros de altura.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

* Como Pro. Zanotti mostró sus dotes en ligas competitivas como Italia, Argentina, Brasil, EE.UU., también Suiza y en el país.

Uno de los mayores “saltos” para el atleta e histórico para nuestro baloncesto fue en 2006 al fichar por 3 temporadas por el Reggio Emilia de la Serie A italiana, luego de sus 4 años en el Merrimack College de Andover en la NCAA 2 (Liga Universitaria 2ª División).

Fue el primer paraguayo en coronarse campeón de la LNB de Brasil con el Flamengo.

A nivel local obtuvo múltiples cetros con el Deportivo San José, Libertad y FPC, con 13 títulos y fue nominado MVP varias veces y en distintos clubes.

El medallista de oro en Odesur, hace poco despidió su brillante carrera con San José en la Liga Sudamericana, disputando sus últimos cotejos en la segunda etapa del certamen, los octavos de final donde el “santo” no pudo avanzar al Final Four 2025.