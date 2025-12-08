El argentino Guillermo Orduna, destituido del banquillo del Tenerife Libby's La Laguna

El técnico llegó a la disciplina tinerfeña en este mismo verano con la misión de consolidar al equipo en play-off y dar un salto tras una temporada en la que la entidad alcanzó los cuartos de final de Liga Iberdrola y de Copa de la Reina.
Orduna abandona el Tenerife Libby's La Laguna con apenas diez puntos en diez jornadas, con los mismos dígitos que el CV Sayre CC La Ballena, que marca la zona de descenso a Superliga Femenina 2, tras sumar cuatro victorias y seis derrotas y perder las opciones de clasificar a la Copa de la Reina, que se celebrará en Santa Cruz de Tenerife del 22 al 25 de enero.
Desde la entidad han querido agradecer "de corazón" su trabajo, su implicación y la energía que "ha aportado al equipo desde el primer día" tras meses de "mucho esfuerzo y dedicación".
"Le deseamos a Guillermo Orduna lo mejor en todo lo que venga y que sus próximos retos le encuentren con el mismo compromiso que ha mostrado aquí", ha concluido el mensaje del club lagunero.
