El protocolo de conmociones cerebrales se activa con Higgis tras sufrir dos fuertes golpes

"Tee Higgins fue evaluado dos veces durante el partido y se le autorizó a regresar. Después del juego, tras una consulta con el personal médico del club como parte de una evaluación posterior, notificó al equipo que presentaba síntomas y fue incluido de inmediato en el protocolo de conmociones cerebrales", informaron la NFL y la asociación a través de un comunicado conjunto.

Higgins recibió dos fuertes golpes en la cabeza durante el juego bajo intensa nevada que perdió su equipo por 39-34 ante Buffalo Bills en el Highmark Stadium.

El primer impacto lo sufrió al ser derribado por un defensivo. La nuca del receptor rebotó contra el campo congelado, lo que provocó que de inmediato se llevara las manos a la cabeza. Recibió asistencia, pero fue autorizado a seguir jugando.

Minutos después, cuando saltó para neutralizar un balón alto, cayó de espalda, por lo que volvió a caer de espalda y de nuevo golpeó la nuca contra el césped.

En esta última acción se quedó sentado unos segundos antes de levantarse para seguir en el partido.

Según el informe médico, el jugador, de 26 años, no presentó síntomas de conmoción hasta el final del juego.

"Soy un soldado, un tipo que da prioridad al equipo y mis compañeros me necesitaban, así que volví al campo y jugué", dijo Higgins después de la derrota.

Es la segunda vez en la temporada que el receptor ingresa en el protocolo de conmoción cerebral. La primera ocurrió en la semana 12 ante Patriots y provocó que se perdiera el siguiente juego en la cancha de los Ravens.

Ahora está en duda su participación para el choque de la semana 15 del próximo domingo en el que Bengals recibirá a Ravens.